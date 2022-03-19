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«Гривна, прощай!»: освобожденные города Донбасса уверенно переходят на рубль

«Гривна, прощай!»: освобожденные города Донбасса уверенно переходят на рубль

Когда смолкает грохот пушек и мин, наступает время восстановления мирной жизни. Сегодня эти первые шаги начинают делать Станица Луганская, Счастье, Трехизбенка, Старобельск и другие города и веси ЛНР, еще недавно бывшие под контролем Украины.

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