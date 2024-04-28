Смородская — о Тихонове и судье Опейкиной: гендерное неравенство процветает

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровском» в адрес арбитра Веры Опейкиной.
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