Выморочное имущество — это имущество умершего лица, которое после его смерти не было унаследовано ни по закону, ни по завещанию, рассказал «Известиям» генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс 27 февраля.
Юрист назвал случаи признания имущества выморочным
Комментарии
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Мария Цветкова
Да нет наследство переходит циганям если они рядом живут они забирают дом или землю и строят на земле что хотят или дом достраивают и живут спокойно и никто даже не интересуется откуда у циганей частные дома и земли потому что ни кому не нужно это из внимания упустили это .
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