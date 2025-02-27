Юрист назвал случаи признания имущества выморочным

Мария Цветкова

Да нет наследство переходит циганям если они рядом живут они забирают дом или землю и строят на земле что хотят или дом достраивают и живут спокойно и никто даже не интересуется откуда у циганей частные дома и земли потому что ни кому не нужно это из внимания упустили это .