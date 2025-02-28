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Politico: Швеция готовится к войне с Россией после завершения СВО

Швеция готовится к потенциальной войне с Россией после завершения украинского конфликта. Об этом заявил глава военной разведки Швеции Томас Нильссон, слова которого передаёт американское издание Politico.

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