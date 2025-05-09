«Пятая колонна»: раздраженные Днём Победы владельцы бренда «Монохром»

Копать и копать под хохлобандеровцев. Чтобы сами смывались отсюда.

ninikooo Митусова

Так в чем дело?! Пусть ФСБ и СК проверит всю поднаготную этой парочки. Магазин закрыть, бизнесу « перекрыть кислород» и найдется статья УК РФ, под которую « подпадают их высказывания и действия.» отправить на « исправление с полной конфискацией имущества». А а « бутике» открыть кондитерскую.