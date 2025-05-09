Репутационные потери бренда могут оказаться несоразмерно больше двух дней простоя. Наверное, ни для кого не секрет, что среди нас живут враги, которые хорошо научились скрывать свою ненависть.
«Пятая колонна»: раздраженные Днём Победы владельцы бренда «Монохром»
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Копать и копать под хохлобандеровцев. Чтобы сами смывались отсюда.
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1 час.
Борис Александров
Не зря говорят о необходимости создания структуры аналогичной СМЕРШ...
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1 час.
ninikooo Митусова
Так в чем дело?! Пусть ФСБ и СК проверит всю поднаготную этой парочки. Магазин закрыть, бизнесу « перекрыть кислород» и найдется статья УК РФ, под которую « подпадают их высказывания и действия.» отправить на « исправление с полной конфискацией имущества». А а « бутике» открыть кондитерскую.
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48 мин.
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