Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Пятая колонна»: раздраженные Днём Победы владельцы бренда «Монохром»

«Пятая колонна»: раздраженные Днём Победы владельцы бренда «Монохром»

Репутационные потери бренда могут оказаться несоразмерно больше двух дней простоя. Наверное, ни для кого не секрет, что среди нас живут враги, которые хорошо научились скрывать свою ненависть.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Копать и копать под хохлобандеровцев. Чтобы сами смывались отсюда.
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1 час.
Борис Александров
Не зря говорят о необходимости создания структуры аналогичной СМЕРШ...
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1 час.
ninikooo Митусова
Так в чем дело?! Пусть ФСБ и СК проверит всю поднаготную этой парочки. Магазин закрыть, бизнесу « перекрыть кислород» и найдется статья  УК РФ, под которую « подпадают их высказывания и действия.» отправить на « исправление с полной конфискацией имущества». А а « бутике» открыть кондитерскую.
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48 мин.
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