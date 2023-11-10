Госдума продлила приостановку выплат по вкладам граждан CCCР до 2027 года

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым будет осуществлен перенос принятия решения по вопросу об урегулировании обязательств по вкладам граждан, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР.
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