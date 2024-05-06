Андрей Губин пожаловался на проблемы с сердцем

Певец Губин по совету врачей тренирует сердце Он не менее пяти раз в неделю делает упражнения. Фото: соцсети Звезда 90-х годов прошлого века, певец Андрей Губин в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ пожаловался на своё тяжёлое состояние.
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