Андрей Губин пожаловался на проблемы с сердцем

Певец Губин по совету врачей тренирует сердце Он не менее пяти раз в неделю делает упражнения. Фото: соцсети Звезда 90-х годов прошлого века, певец Андрей Губин в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ пожаловался на своё тяжёлое состояние.