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5koleso.ru

3 подписчика

Одинаковые характеристики, разные цены: за что мы платим при покупке моторного масла

Начать стоит с самих характеристик. Например, обозначение 5W-30 описывает вязкостный класс, но не раскрывает состав масла и весь набор его эксплуатационных свойств.

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