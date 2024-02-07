Азербайджан будет добывать меньше нефти, до больше газа Баку решил сократить добычу нефти в 2024 году до 29,5 миллиона тонн с 30,2 млн т в 2023 год.
Пронедра
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Азербайджан будет добывать меньше нефти, до больше газа Баку решил сократить добычу нефти в 2024 году до 29,5 миллиона тонн с 30,2 млн т в 2023 год.
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