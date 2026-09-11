Страна и люди
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Страна и люди

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МО РФ раскрыло подробности группового удара по Украине

МО РФ раскрыло подробности группового удара по Украине

Вооруженные силы России в течение ночи продолжили наносить групповые удары по предприятиям промышленности, логистическим и дата-центрам, морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ.

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ШКИПЕР

« Российские военные атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, которые проводили разгрузку и хранение грузов, предназначенных для ВСУ, и морские суда, доставляющие военные грузы и горюче-смазочные материалы для украинских вооруженных сил.»  А нам говорят, что не одно судно не заходит в южные порты Укрорейха. Зачем врать ?