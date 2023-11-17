Куда сходить: интересные мероприятия 18 ноября в Крыму

КОНЦЕРТ Театр имени А. С. Пушкина (Евпатория, Театральная площадь, 1) «Пять жар-птиц в поместье ворона», 18+ 18 ноября, 18:00 Действие пьесы, написанной американским драматургом Доном Нигро в традиции классического детектива, происходит в 1905 году.