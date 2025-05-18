Легенда!Сегодня исполняется 20 лет со дня первой победы российского клуба в Кубке УЕФА. 18 мая 2005 года московский ЦСКА обыграл лиссабонский Спортинг со счетом 3:1 — на домашнем стадионе португальцев «Жозе Алваладе».
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