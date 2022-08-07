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«Лондон Лайонс» официально подписал Сэма Деккера

«Лондон Лайонс» объявил о подписании контракта с форвардом Сэмом Деккером (28 лет, 203 см). Деккер известен выступлением в НБА за «Хьюстон» и «Клипперс», а также в Единой лиге ВТБ за краснодарский «Локомотив-Кубань».

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