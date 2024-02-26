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«Страна.ua»: военкомы избили украинца с параличом и отправили служить в ВСУ

«Страна.ua»: военкомы избили украинца с параличом и отправили служить в ВСУ

Страдающий параличом украинец стал жертвой произвола сотрудников военкомата в Закарпатье. Мужчину похитили, избили и отправили в учебку для последующего прохождения службы в ВСУ, сообщило издание «Страна.

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