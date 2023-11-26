Снижение активности венчурных инвестиций в Китае всё равно не мешает стране занимать второе место после США

Венчурные инвестиции в современном мире являются важным фактором, определяющим развитие науки и технологий, поскольку они подпитывают стартапы — молодые компании, вложения в капитал которых могут обернуться как потерями, так и высокими доходами.
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