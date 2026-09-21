«Больше, чем поражение»: На Западе поражены масштабом катастрофы на Украине

На Западе поражены масштабом катастрофы на Украине, которая больше чем поражение в войне. https://listaj.
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