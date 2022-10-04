«СВО. Итоги дня»

Главное за прошедшие сутки: ▪️на Купянском направлении уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники; ▪️на Краснолиманском направлении уничтожено до 100 военнослужащих, 6 единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град»; ▪️на Артёмовском направлении уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники; ▪️на Донецком направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих; ▪️на Николаево-Криворожском направлении уничтожено до 60 боевиков и 7 единиц военной техники; ▪️уничтожено 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов; ▪️в районе н.