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Обманутые дольщики вышли с одиночными пикетами в центре Ростова

Обманутые дольщики вышли с одиночными пикетами в центре Ростова

Без обещанного чиновниками жилья остались порядка 1700 человек.В Ростове-на-Дону между проспектами Будённовским и Ворошиловским вышли не менее семи человек с плакатами, которыми они надеются привлечь внимание к своей проблеме.

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