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Дениз Херманн: «Я не исключаю продолжения карьеры. В таком случае главной целью станет чемпионат мира в Оберхофе»

Олимпийская чемпионка по биатлону Дениз Херманн высказалась о продолжении спортивной карьеры. «Чтобы иметь возможность добиваться максимальных результатов, необходимо правильно организовать некоторые моменты.

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