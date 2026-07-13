Основной заказчик пригрозил отказаться от российского самолета

Твердый контракт крупнейшей частной российской авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку 100 российских среднемагистральных лайнеров Ту-214 может сорваться или быть пересмотрен до минимальных значений.
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