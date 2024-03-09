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Заммэра Москвы Сергунина рассказала об акции #КниговоротВДНХ

Заммэра Москвы Сергунина рассказала об акции #КниговоротВДНХ

Известия/Павел Бедняков На территории ВДНХ в настоящее время открыты 10 книжных пунктов, книги для которых передаются сотрудниками, посетителями и волонтерским корпусом выставки в рамках акции #КниговоротВДНХ.

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