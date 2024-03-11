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как прошел «Золотой граммофон в Санкт Петербурге

как прошел «Золотой граммофон в Санкт Петербурге

В минувшие выходные «Золотой граммофон» приехал в Питер, собрав аншлаг в Ледовом дворце. Ведущими мероприятия стали Елена Север, Николай Басков и… Филипп Киркоров, участие которого в этой церемонии было интригой.

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