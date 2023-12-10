Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по спасению израильтянина с паспортом РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Москву за усилия по освобождению из сектора Газа израильтянина с гражданством РФ, сообщили в канцелярии премьера.
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