Из-за обледеневших дорог в Свердловской области произошло больше 60 ДТП

Осложнение дорожных условий наблюдается в северо-западной и восточной части региона, где накануне прошли осадки в виде дождя со снегом, уличные температуры с положительных отметок понизились до отрицательных.
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