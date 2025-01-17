Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    ты  точно  идиот, даже  читать  не  умеющий. Где  Делягин  переживает за  таджиков? Хоть одно  слово  его приведи, .Д...Депутат ГД Михаил...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    К сожалению, "Condottiero", мягко говоря сообщает не правду. С газохранилищем НИЧЕГО не произошло. И не могло произой...«Допрыгались, гад...
  • Семен Демин
    России не нужно перемирие. России нужен мир, а также демилитаризация и денацификация Украины.Сдался даже «Азов...

Как работает пропаганда

 Прогулялась по  интернетам,  и узрела, что некоторые  товарищи  делают вид, что   не понимают, а  почему же это у всех  сложилось   впечатление,что  мы   на  всё  готовые?!!Например,    пани  Витязева   пишет: "Но нас почему-то заранее настраивают на то, что мы якобы готовы на любые условия, лишь бы…"А  широко  известный  в  узких   кругах  Суфа  отмечает: "Попадаюца на глаза новины хахлов с их мриями, где их батрацкие душонки мечтают, шо по первой же указивке запада, апосля прихода Трампы, мы блять всё бросим к х*ям и остановим своё продвижение!"Так  вот, прочитала я  это,  и   подумала, что я  могу  объяснить,   откуда  у  всех  сложилось   впечатление, что  мы  на всё  готовые, и  как  вообще  работает  пропаганда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх