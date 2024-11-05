Россия доставила более 19 тонн гумпомощи жителям Ливана

Российский борт МЧС Ил-76 доставил жителям Ливана более 19 т гуманитарной помощи. «По указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецбортом доставлено более 19 т гуманитарного груза», — говорится в сообщении ведомства.