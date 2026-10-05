АТОР сообщил о новых правилах въезда русских в США

Русские, въезжая в США, могут не получить штамп в паспорт, но запись I-94 фиксирует прибытие, разрешение и сроки пребывания.
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