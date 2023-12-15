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Белый дом: Дни лидера ХАМАС в Газе сочтены

Белый дом: Дни лидера ХАМАС в Газе сочтены

В администрации Байдена уверяют, что дни лидера группировки ХАМАС в секторе Газа подходят к концу.Один из высокопоставленных американских чиновников заявил, что дни главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа "сочтены".

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Комментарии
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ираида павлова
сначала экономику россии разнесли в клочья теперь Хамаз уничтожили фанттазеры
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