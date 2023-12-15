Белый дом: Дни лидера ХАМАС в Газе сочтены

В администрации Байдена уверяют, что дни лидера группировки ХАМАС в секторе Газа подходят к концу.Один из высокопоставленных американских чиновников заявил, что дни главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа "сочтены".
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