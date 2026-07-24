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The Eurasia Daily news agency

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"Great! We are waiting for the build—up!" - TC "Two Majors" assessed the strikes on the ports of Ukraine

"Great! We are waiting for the build—up!" - TC "Two Majors" assessed the strikes on the ports of Ukraine

The authors of the telegram channel "Two Majors" urge the Ministry of Defense of the Russian Federation not to stop the practice of systemic strikes on the ports of Ukraine, including modified high-explosive aerial bombs (FABS), with unified planning and correction modules (UMPC) attached to them.

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