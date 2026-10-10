В Турции с 1 ноября ограничат использование соцсетей детьми

С 1 ноября в Турции начнут действовать ограничения на использование соцсетей детьми. Об этом сообщает Resmi Gazete со ссылкой на постановления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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