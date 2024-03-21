Генпрокуратура назвала смерть бизнесмена Олега Кана инсценировкой

На сегодняшний день в арбитражных судах рассматривается уголовное дело организации убийства Кана по найму, а также иски о взыскании почти 400 миллиардов рублей с Кана и другого предпринимателя - Дмитрия Дремлюги.
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