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The Moscow Post

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Генпрокуратура назвала смерть бизнесмена Олега Кана инсценировкой

Генпрокуратура назвала смерть бизнесмена Олега Кана инсценировкой

На сегодняшний день в арбитражных судах рассматривается уголовное дело организации убийства Кана по найму, а также иски о взыскании почти 400 миллиардов рублей с Кана и другого предпринимателя - Дмитрия Дремлюги.

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