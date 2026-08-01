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Cboe Global Markets зафиксировала рекордную выручку во II квартале 2026 года благодаря взрывному росту 0DTE-опционов

Cboe Global Markets зафиксировала рекордную выручку во II квартале 2026 года благодаря взрывному росту 0DTE-опционов

Биржевой оператор Cboe Global Markets обнародовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, зафиксировав рекордную чистую выручку на уровне 731,6 млн долларов США, что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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