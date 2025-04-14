Мерц: Германия отправит ракеты Taurus Украине только в координации c партнерами

IMAGO/Uwe Koch/TASS Германия поставит крылатые ракеты Taurus Украине только при координации с европейскими партнерами, заявил лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц и кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии