Мерц: Германия отправит ракеты Taurus Украине только в координации c партнерами

Severyanin

Пора предупредить фашиствующую германию, что этого делать не рекомендуется здравым смыслом, иначе можно нарваться на ответку со стороны России! Эти потомки недобитых в своё время фашистских преступников, потеряли грани благоразумия! Безмозглые генетические уроды! Сейчас не 1941 год, ответим так, что вонять будете лет сто!