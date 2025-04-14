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Мерц: Германия отправит ракеты Taurus Украине только в координации c партнерами

Мерц: Германия отправит ракеты Taurus Украине только в координации c партнерами

IMAGO/Uwe Koch/TASS Германия поставит крылатые ракеты Taurus Украине только при координации с европейскими партнерами, заявил лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц и кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц.

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Комментарии
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Eduard
Фиг вам!
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17 час.
Severyanin
Пора предупредить фашиствующую германию, что этого делать не рекомендуется здравым смыслом, иначе можно нарваться на ответку со стороны России! Эти потомки недобитых в своё время фашистских преступников, потеряли грани благоразумия! Безмозглые генетические уроды! Сейчас не 1941 год, ответим так, что вонять будете лет сто!
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12 час.
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