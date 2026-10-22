СОДЕРЖАНИЕ:00:00 Введение02:18 Визит Уиткова и заявления Ушакова03:12 Специальная военная операция06:11 Позиция России и США08:45 Роль Илона Маска11:50 Критика СМИ и аналитических центров14:01 Заключение14:12 Исследование боевых действий15:15 Продвижение российских войск16:17 Тактика российских войск17:41 Условия содержания военнопленных19:29 Проблемы в украинском командовании22:27 Перспективы трёхсторонней встречи25:47 Гиперзвуковые технологии27:00 Критика политологии28:45 Гиперзвуковое оружие и Россия29:40 Роль России в современном мире30:51 Проблемы США на Ближнем Востоке31:49 Некомпетентность американских военных33:04 Критика американской политики34:29 Заключение.