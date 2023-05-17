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45% проданных автомобилей компании Omoda приходится на российский рынок

45% проданных автомобилей компании Omoda приходится на российский рынок

Осенью прошлого года на российском рынке дебютировал новый автомобильный бренд из Китая — Omoda. Эксперты аналитического издания “Автостат” провели исследования и выяснили, что 45% всех продаж автомобилей суббренда Chery приходится на Россию.

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