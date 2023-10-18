Враг атакует на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях, армия России отражает удары: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 18 октября 2023 года Юлия СоколоваНа Запорожском фронте обострение ситуации продолжается.