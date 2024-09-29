Подоляка о деле генерала "Спартака": "Чистой воды заказуха и месть"

Дело Ивана "Спартака" Попова снова в центре внимания. Ему ранее запретили вызывать свидетелей, проводить проверку из-за фальшивой подписи и даже пользоваться положенными по закону прогулками.
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