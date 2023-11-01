Юрист Михеева сообщила, что с 1 января нельзя платить зарплату меньше 19 тыс

Согласно информации ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирины Михеевой, начиная с 1 января 2023 года работодатели, которые будут платить своим сотрудникам заработную плату меньше 19 242 рублей, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей.