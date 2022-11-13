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Антонио Рюдигер: «Думал, «Реал» – то, что никогда не случится со мной, даже не мечтал. Был интерес от «Барсы», но я это даже не рассматривал»

Антонио Рюдигер рассказал об интересе «Барселоны» перед переходом в «Реал». – «Реал» оказался таким, как вы представляли? – Раньше я даже не мог ничего подобного представить.

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