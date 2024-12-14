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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлес Пуйоль: «Кубарси – совершенный футболист с хорошим владением мячом. В этом смысле он больше похож на Пике, чем на меня»

17-летний защитник выступает за «Барселону». Он провел 17 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги. «Это совершенный футболист с очень хорошим владением мячом.

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