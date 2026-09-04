Житель Дзержинска украл 5 млн рублей у матери бойца СВО из-за онлайн-казино

В Дзержинске 32-летний мужчина подменил фальшивыми купюрами 5 млн рублей в тайнике 77-летней матери погибшего бойца СВО, чтобы отыграться в онлайн-казино.
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