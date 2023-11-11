Отключения воды пройдут в Севастополе 11 ноября

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды в субботу.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 14:00 улица Богдана Хмельницкого; улица Арктическая; улица Пограничная; переулок Горный; переулок Арктический; улица Краснознамённая; улица Крестовского, 7-17; улица Новикова, 10 — все буквы.