Юра Борисов и Анджелина Джоли отметили 60-летие Сальмы Хайек в Риме

На днях Сальма Хайек устроила масштабную вечеринку в Риме в честь своего 60-летия. Праздник посетили Анджелина Джоли, Юра Борисов, Рита Ора с мужем Тайкой Вайтити, муж актрисы, миллиардер Франсуа-Анри Пино, их дочь Валентина, его дети Матильда Пино и Франсуа Пино — младший с женой Ларой Козимой Хенкель фон Доннерсмарк (которые недавно стали родителями) и другие.