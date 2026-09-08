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SPLETNIK

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Юра Борисов и Анджелина Джоли отметили 60-летие Сальмы Хайек в Риме

Юра Борисов и Анджелина Джоли отметили 60-летие Сальмы Хайек в Риме

На днях Сальма Хайек устроила масштабную вечеринку в Риме в честь своего 60-летия. Праздник посетили Анджелина Джоли, Юра Борисов, Рита Ора с мужем Тайкой Вайтити, муж актрисы, миллиардер Франсуа-Анри Пино, их дочь Валентина, его дети Матильда Пино и Франсуа Пино — младший с женой Ларой Козимой Хенкель фон Доннерсмарк (которые недавно стали родителями) и другие.

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