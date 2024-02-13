В России улучшилось качество питьевой воды. Об этом говорится в проекте доклада президенту России Владимиру Путину по итогам 2023 года, подготовленному Роспотребнадзором во исполнение поручения главы государства.
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