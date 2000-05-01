Истребители Mirage 2000-5F, переданные Украине, довооружат управляемыми авиабомбами AASM

В начале февраля Украина получила первую партию истребителей Mirage 2000-5F из Франции. Париж в октябре 2024 года пообещал передать Киеву к весне следующего года 3 таких самолета, но сразу предупредил, что их боеготовность может оказаться ограниченной.
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