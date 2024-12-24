В РФ хотят фиксировать цену на билеты РЖД на новогодних праздниках

В России предложили фиксировать цену на билеты РЖД в период с 20 декабря по 15 января. С такой инициативой глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова обратились в адрес главы Минтранса Романа Старовойта.