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В РФ хотят фиксировать цену на билеты РЖД на новогодних праздниках

В России предложили фиксировать цену на билеты РЖД в период с 20 декабря по 15 января. С такой инициативой глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова обратились в адрес главы Минтранса Романа Старовойта.

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