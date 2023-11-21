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Der Standard: окопное противостояние с Россией – главный страх для Запада

Der Standard: окопное противостояние с Россией – главный страх для Запада

Эксперты говорят об угрозе «окопной войны» после провала украинского контрнаступления.В зоне украинского конфликта сложилась ситуация, которая грозит трансформацией боевых действий в так называемое «окопное противостояние».

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