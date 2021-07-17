Делимся рецептом самых хрустящих огурцов. Засол как в СССР 40 лет назад

Steak LoversКулинарияДелимся рецептом самых хрустящих огурцов. Засол как в СССР 40 лет назадСоветские хозяйки прекрасно разбирались в засолке огурцов, именно рецепты того времени не зря считаются лучшими.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьелена куприяноваНе знаю зачем нужен тархун, ну наверное кому-то нужен, но впервый раз вижу рецепт без листьев смородины, никогда без неё в России огурцы не солят. Я еще добавляю листья или маленькие веточки дуба. Ну а перец это на любителя. Бабушка добавляла ещё и гвоздику. Меня умиляют авторы присваивающие надерганному отовсюду рецепту статус старинного общенародного рецепта. В общем автор от скромности не помретСветлана Снегинавы себе тоже присвоили. солят без листа и много кто.елена куприяноваИзвините, не претендую на звание гуру. Но если вы покупаете наборы для моления у бабуле, а не крошевл в магазине, то вы ненайдете ни одного без смородины. Может сейчас кто-то без неё и обходится, раньше это было только в местностях, где смородину не найти.Комментировать
Свежие комментарии