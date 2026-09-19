Заммэр Москвы: количество инцидентов с велопрокатом снизилось на 57%

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в этом сезоне проката количество происшествий с городскими велосипедами в столице сократилось на 57%.
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