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Царьград

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Заммэр Москвы: количество инцидентов с велопрокатом снизилось на 57%

Заммэр Москвы: количество инцидентов с велопрокатом снизилось на 57%

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в этом сезоне проката количество происшествий с городскими велосипедами в столице сократилось на 57%.

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