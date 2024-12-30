Зимняя многослойность: нюансы, которые часто упускают из вида

Оглавление Многослойность и неочевидные способы стилизации Еще один лежащий на поверхности нюанс многослойности Демисезонные вещи на службе у зимнего гардероба Если летний гардероб характеризуется яркими цветами и принтами, то зимний акцентирует внимание на фактурах и слоях.
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