Зимняя многослойность: нюансы, которые часто упускают из вида

Оглавление Многослойность и неочевидные способы стилизации Еще один лежащий на поверхности нюанс многослойности Демисезонные вещи на службе у зимнего гардероба Если летний гардероб характеризуется яркими цветами и принтами, то зимний акцентирует внимание на фактурах и слоях.